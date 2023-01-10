نقيب المأذونين: 120 ألف عقد زواج بعد شائعات الرسوم

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه بسبب انتشار شائعة من شخص انتحل صفة مأذون، حول رسوم الزواج وأنها ستبدأ من 20 إلى 30 ألفًا الناس بدأت تتمم عقود الزواج خوفًا من فرض الرسوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه خلال 15 يومًا فقط تم عقد 120 ألف عقد زواج بمختلف المحافظات وكل هذه الزيجات تحسب في عام 2023.

الفحص الطبي بعد القرارات الجديدة

وأكد أن الفحص الطبي إما وأن يفعل كما ينبغي وإما أن يلغى وعند تفعيله لماذا نغضب إذا كنا سنطمئن على أولادنا، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي قديمًا كان ورقيًا ولم تكن هناك فحوصات وبعد القرارات الجديدة والورقة الإلكترونية، من لم يلتزم فلن يكتب له ولا أي مأذون لأن هذا قانون ولابد من احترام القانون.