لمواجهة المصرى.. أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلى للإسكندرية الخميس

قررت لجنة المباريات بنادي الأهلي، توفير أوتوبيسات مجانية؛ لنقل جماهير الفريق إلى الإسكندرية، لحضور مباراة المصري في الأسبوع الـ١٣ للدوري والمقرر إقامتها مساء الخميس القادم بملعب برج العرب.

الأوتوبيسات سوف تتحرك من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية من الساعة العاشرة ويكون آخر موعد للتحرك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقته الشخصية والـ«فان آي دي»، وتذكرة المباراة.

ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة المصري.

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المصري.‏

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي ‏الخططية، وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في ‏تدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي "السبت والأحد" بعد المباراة الأخيرة أمام إنبي التي أقيمت ‏على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث.‏