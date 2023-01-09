الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة الشيوخ» توافق على مقترح بإطلاق مبادرة «المقطم الأخضر»

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

استكملت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أنه نظرا لاتساع مساحة منطقة المقطم وموقعها الجغرافي المتميز بين مناطق جنوب، ونظرًا لتزايد أعداد السكان، وبالتزامن مع أعمال التطوير القائمة بمنطقة المقطم، فإن الأمر يستدعي خلق مساحات خضراء لتكون متنفسًا لسكان الحي، ومساحات للتوازن البيئي داخل المقطم.

واقترح نجاتي وضع نظام مبسط لإعادة تخضير واستزراع الحدائق العامة في المقطم والتي تخضع لولاية محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، والنظام المقترح يستدعي الاستفادة بقدرات المجتمع المدني في المقطم من حق انتفاع تلك الحدائق لإدارتها ودفع تكاليف المياه والصيانة مقابل فتحها للجمهور، لتكون متنفسا للأطفال وكبار السن والسيدات بالمنطقة.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن أن تقوم منظمات المجتمع المدني بإعداد (ممشى) بالحدائق العامة،
وأن تسهم وزارة البيئة في توفير الشتلات والمزروعات المواكبة للبيئة المصرية والتي تسهم في انتشار اللون الأخضر تحت مسمى مبادرة (المقطم الأخضر) من خلال توفير المنح الخضراء للجمعيات الأهلية بالمقطم، وبهذا يكون هناك نموذج متكامل بين الحكومة والمجتمع المدني دون تحمل أي أعباء مالية على موازنة الدولة.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على أهمية المبادرة، وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عقد اجتماع تنسيقي للتنفيذ خلال 15 يومًا، لتكون مبادرة "المقطم الأخضر" أول مشروع يتم تنفيذه بعد مؤتمر قمة المناخ Cop27، بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس الشيوخ النائب عبدالخالق عياد النائب أكمل نجاتي نسيقية شباب الأحزاب

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