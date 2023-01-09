«قوافل ستر وعافية».. مبادرة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "قوافل ستر وعافية"، لدعم المحتاجين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشارك بفعالياتها.

أهم أنشطة التحالف الوطني

16 قافلة من "قوافل ستر وعافية" نظمت في المحافظات خلال عام 2022، وتقدم الأنشطة الطبية وهي جزء رئيسي من خدمات قوافل ستر وعافية بالمحافظات.

كما تقدم الاحتياجات الأساسية، من الأنظمة والبطاطين والملابس والأثاث الأكثر احتياجًا، كما يتم تقديم كرنفال احتفال للأطفال في كل قافلة لبث السعادة في نفوس أبناء البسطاء.

تستهدف "قوافل ستر وعافية" وجهود لتحالف الوطني إخارج المحتاجين من دائرة الفقر.

قدمت و"قوافل ستر وعافية" خدماتها لمئات الآلاف من المصريين في عام 2022، ويستهدف التحالف الوطني زيادة محاور التعليم والثقافة والاحتياجات الأساسية في 2023.