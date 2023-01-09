الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«قوافل ستر وعافية».. مبادرة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى (فيديو)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "قوافل ستر وعافية"، لدعم المحتاجين بالمحافظات، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشارك بفعالياتها.

أهم أنشطة التحالف الوطني

16 قافلة من "قوافل ستر وعافية" نظمت في المحافظات خلال عام 2022، وتقدم الأنشطة الطبية وهي جزء رئيسي من خدمات قوافل ستر وعافية بالمحافظات.

كما تقدم الاحتياجات الأساسية، من الأنظمة والبطاطين والملابس والأثاث الأكثر احتياجًا، كما يتم تقديم كرنفال احتفال للأطفال في كل قافلة لبث السعادة في نفوس أبناء البسطاء.

تستهدف "قوافل ستر وعافية" وجهود لتحالف الوطني إخارج المحتاجين من دائرة الفقر.

قدمت و"قوافل ستر وعافية" خدماتها لمئات الآلاف من المصريين في عام 2022، ويستهدف التحالف الوطني زيادة محاور التعليم والثقافة والاحتياجات الأساسية في 2023.

ستر وعافية التحالف الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظات الأنشطة الطبية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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