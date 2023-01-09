«كوكا» يسجل هدفين فى اكتساح ألانيا سبور لـ طرابزون «تريزيجيه» بالدورى التركى

حقق فريق ألانيا سبور بقيادة المحترف المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا كاسحًا على طرابزون سبور بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري التركي الممتاز “سوبر ليج” موسم 2022-2023.

افتتح كاراكا التسجيل لـ ألانيا سبور بهدف في الدقيقة 14، أعقبه أحمد حسن كوكا بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وعاد كوكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف إدواردو الهدف الرابع لـ ألانيا سبور في الدقيقة 75، فيما اختتم أودزمير مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 78.

وخرج كوكا بديلًا في الدقيقة 66، فيما شارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم مع طرابزون سبور.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ألانيا سبور للنقطة 24 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 29 نقطة في المركز السادس.

تشكيل طرابزون سبور أمام ألانيا سبور

وقاد محمود حسن تريزيجيه هجوم فريق طرابزون سبور في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: جينس ستريجير لارسين، جان فيليب جبامين، فيتور هوجو، إرين إلمالي.

وسط الملعب: مانولياس سيوبيس، ناسي أونوفار، عبدالقادر عمر.

الهجوم: أناستاسيوس باكاسيتاس، أوموت بوزوك، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل ألانيا سبور أمام طرابزون سبور في الدوري التركي

وتواجد أحمد حسن كوكا المحترف المصري في التشكيل الرسمي لـ ألانيا سبور.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: رونارسون

خط الدفاع: بايير - بيريرا - أكسوي

خط الوسط: فرحات - جونيس - لوسامبا - بالكوفيتش

خط الهجوم: كاراكا - بيركو أوجلو - أحمد حسن كوكا

وكان فريق طرابزون سبور قد انتصر على جيرسون سبور بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري التركي.