الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لياقة طبية ومقابلة شخصية».. كيف تقدم فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة؟

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أتاحت هيئة قضايا الدولة التقديم لوظيفة مندوب مساعد بالهيئة إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في موعد 28 يناير حتى 16 فبراير.

  • دفعة كلية الحقوق والشريعة

تستقبل هيئة قضايا الدولة طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022 من الذكور والإناث، المتقدمين فى وظيفة مندوب مساعد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.
- شروط التقديم بالوظيفة

وحددت هيئة قضايا الدولة عددا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها، بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
2 - ألا يزيد عمره على 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.
3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.
5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

  • 600 جنيه رسوم

وأكدت الهيئة فى إعلان الوظيفة أنه يجرى سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن 8 ش أبوالفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل، وذلك بعد تقديم صورة البطاقة وصورة المؤهل.

لياقة طبية قضايا الدولة مندوب مساعد وظيفة مقابلة شخصية

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وائل لطفي

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