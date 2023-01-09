الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: جهود التحالف الوطني ساهمت مع الحكومة في تحقيق الاستقرار المجتمعي

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يؤكد على مدى تواصل واهتمام القيادة السياسية بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وإيمانه بقدرتهم في المشاركة بتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، والعمل على تقديم أوجه الدعم، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي اجتاحت العالم منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، مرورًا بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

ولفتت “الهريدي” في تصريحات لها، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي كان نقطة انطلاق جديدة للعمل الأهلي في مصر، في ظل وجود تشريع حدد العديد من الضوابط والقواعد لهذا العمل، وبالفعل ساهم هذا التحالف في الأخذ بيد آلاف من الأسر المصرية الفقيرة، ومراعاة ظروف العديد من الأهالي سواء من خلال القوافل الطبية سواء العلاجية أو التوعوية.

وتابعت مُشيدًة بتنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، لافتة إلى أن تلك الجهود جاءت في توقيتها المناسب لمد يد العون وتلبية متطلبات المعيشة الأساسية للمواطنين.

وأوضحت “الهريدى” أن التحالف الوطني استطاع رسم ملحمة خدمية متكاملة استهدفت النجوع والقرى التي كانت في أمس الحاجة إلى الوقوف بجانب الأهالي، وتقديم أشكال المساعدات الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع سواء “الأيتام، والأرامل، والمقبلات على الزواج”، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي.

النائبة ميرال الهريدي التحالف الوطني للعمل الأهلي جهود الحكومة الأكثر احتياجا الاستقرار المجتمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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