ليس اللقاء الأول.. جورج وسوف والشيخ صالح أصدقاء والقرأن حبل الوصال بينهما

يحاول الفنان جورج وسوف أن يعمل على تجمعة السوريون بكل الأشكال، حيث إنه جمع بين الإسلام والمسيحية هناك من خلال زيارته المتعددة لأسر الشهداء المسلمين ولعل أخرها زيارته للشيخ ياسر الصالح، عندما زاره في منزله ليقوم بالواجب معه، قبل أن يأتيه الشيخ الصالح ويتلو في عزاء نجله بضع أيات أختارها سلطان الطرب ليسمعها وتحديدًا من سورة "مريم" وهي التي تتحدث عن رحلة سيدنا المسيح في القرأن الكريم.

وعلمت "الدستور"، أن هناك صداقة كبيرة جمعت الشيخ بجورج وسوف، حيث جاء الأول لعزاء والدة سلطان الطرب وقام بقراءة آيات من سورة مريم أيضًا، ليفعلها للمرة الثانية في عزاء نجله، وهو ما يجعل الأخير يشعر بحالة من الطمأنينة .

وكشف مصدر قريب من جورج وسوف، أنه متزوج من مسلمة وأبناءه مسيحيين، ويعيشون في حمص بسوريا، وسط حالة من التعايش الكبير بين كافة الأدياء هناك، بأمر من أبو وديع الذي توفى نجله "وديع" منذ أيام بعد عملية جراحية فشلت ونزف كثيرًا قبل أن يلقى ربه.

ويعتبر ياسر الصالح من أشهر الآمئة في سوريا وهوخطيب مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص.