الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3619 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأثمرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3619 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

شرطة الكهرباء الداخلية سارقي التيار الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية الحملات

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