الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«مصر تقرأ».. مبادرة مكتبة مصر العامة المتنقلة تصل الشيخ زايد

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"القراءة للجميع".. عبارة يرددها الكثيرون سواء كان عبر الحياة الافتراضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو على أرض الواقع في الشارع المصري، وهو ما طبقته "المكتبة العامة"، حيث وفرت وجود مكتبات متنقلة في عدد من المناطق، ووصلت هذه الفترة منطقة الشيخ زايد.

مكتبة مصر العامة المتنقلة "مصر تقرأ" تعمل على انتشار المكتبة في المجتمع بكل فئاته وتعتبر خطوة رئيسية في تنمية القراءة وإنطلاقة لمرحلة جديدة تحفز المصريين وتشجعهم على استخدام المكتبة العامة

“الدستور” شارك مشروع المكتبة المتنقلة من مشروعات "مكتبة مصر العامة" الهامة الذي يعمل على توسيع دائرة انتشار المكتبة في المجتمع بكل فئاته ويعتبر خطوة رئيسية في تحقيق المكتبة لأهدافها فيما يخص تنمية القراءة وانطلاقة لمرحلة جديدة تحفز المصريين وتشجعهم على إرتياد المكتبة العامة.

مكتبة مصر العامة المتنقلة "مصر تقرأ"، يفتح خلالها باب الاشتراك في المكتبة لتقديم خدمات القراءة المجانية واستعارة الكتب، ومجموعة من أنشطة الأطفال الفنية المصاحبة للمكتبة المتنقلة، خاصًة لسكان المناطق البعيدة عن المكتبات المركزية الموجودة في عدد من الأماكن المختلفة في محافظة القاهرة.

مكتبة مصر العامة المتنقلة (مصر تقرأ) 

مكتبة مصر العامة المتنقلة (مصر تقرأ) في احتفالها الخامس بالعام الجديد والكريسماس، حيث تحتفل مكتبة مصر العامة المتنقلة (مصر تقرأ) بالعام الجديد مع أعضائها من الأطفال في زياراتها الشهرية بمواقع خدمتها في الفترة من 28/12/2022 وحتى 24/1/2023.

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المتنقلة العامة مصر مكتبة مصر مكتبة مصر العامة المتنقلة مصر تقرأ

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