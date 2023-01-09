مع اقتراب عودته.. ماذا قدم كهربا مع الأهلى قبل إيقافه؟

يستعد محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب نادي الأهلي، للعودة إلى المشاركة في المباريات مع الفريق فور انتهاء عقوبة إيقافه خلال أيام.

وكان كهربا تعرض للإيقاف من “فيفا” في يوليو الماضي لمدة ستة أشهر وينتهي إيقافه خلال أيام، حيث من المتوقع أن يشارك مع الأحمر في لقاء المصري المقبل بالدوري.

صاحب الـ28 عامًا لم يشارك في أي لقاء مع الأهلي منذ مشاركته في أكتوبر 2021 أمام الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف حينها وصنع هدفين.

وفي المجمل شارك كهربا مع الأهلي منذ انضمامه في يناير 2020، 62 لقاء سجل 17 وصنع 6 أهداف.

وكان كهربا خرج لإعارة إلى هاتاي سبور التركي في يناير 2022 ولعب مع الفريق التركي 12 مباراة سجل هدف وصنع 4 آخرين.

ومنذ عودته من الإعارة للفريق التركي لم يشارك كهربا مع الأهلي، خاصًة في فترة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حتى تم إيقافه.