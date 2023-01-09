العدل تعلن إطلاق قاعدة التشريعات القومية

أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: https://moj.gov.eg:73 الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة، والمُعدلة منها، وجرى حصرها، وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.

وصرح المستشار محمد عبدالعال الأمين العام للجنة العُليا للإصلاح التشريعي، بأنه سيتم إتاحة استخدام القاعدة مجاناً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال اسم المستخدم: demo

وكلمة مرور: demo على أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقاً للإجراءات التي ستنشر على الموقع.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين