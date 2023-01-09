الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العدل تعلن إطلاق قاعدة التشريعات القومية

وزارة العدل
وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: https://moj.gov.eg:73 الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة، والمُعدلة منها، وجرى حصرها، وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.

وصرح المستشار محمد عبدالعال الأمين العام للجنة العُليا للإصلاح التشريعي، بأنه سيتم إتاحة استخدام القاعدة مجاناً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال اسم المستخدم: demo

وكلمة مرور: demo على أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقاً للإجراءات التي ستنشر على الموقع.   

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين

التشريعات الوطنية التحول الرقمي الدولة المصرية الموقع الإلكترونى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي موقع الإلكترونى إطلاق قاعدة التشريعات القومية

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