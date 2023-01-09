برلمانى: الرئيس السيسى حريص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المجتمع المدنى

قال النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل على تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظات مصر، مضيفًا أن المبادرات والأنشطة التي يقوم بها التحالف تساهم في تحسين معيشة المواطنين للأفضل دائمًا.

وأوضح فهمى، في تصريحات له، أن أعضاء التحالف استطاعوا خلال الفترة الماضية الوصول للمناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، من خلال قاعدة بيانات موحدة للقرى للوصول بشكل أسرع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطني نجح في تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليون مواطن وغيرها من الخدمات، موضحًا أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حرصه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر النائب، أن تصريحات الرئيس السيسي كاشفة ومهمة للغاية، وتضمنت أن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورًا لا تستطيع الحكومة القيام به وحدها، مُشيرًا إلى وجود 50 ألف جمعية يعمل الكثير منها تحت مظلة التحالف.