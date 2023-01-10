أبرازها كمبيوتر بشاشة مزدوجة.. ابتكارات ينتظرها عشاق الإلكترونيات في 2023

كل عام يشهد عالم الإلكترونيات الاستهلاكية مجموعة من الإعلانات الجديدة من العلامات التجارية الكبرى، فلم يكن هذا العام مختلفًا حيث عرضت الكثير من الأجهزة والإبتكارات التي ينتظرها الكثيرين.

دائمًا ما ينتظر عشاق الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، الإصدارات الجديدة من ماركتهم المفضلة، ففي السطور التالية نرصد أشهر منتجات إلكترونية قد تغزو السوق خلال عام 2023 وفقًا لما ذكره موقع «gadgets now».

معيار الشحن اللاسلكي Qi 22:

أعلنت Qi عن معيار الشحن اللاسلكي من الجيل الثاني، والذي سيعتمد على MagSafe من Apple وسيضمن محاذاة الشاحن والجهاز بشكل صحيح من أجل سرعات شحن عالية وإدارة حرارية أفضل.

وحدة تحكم بلاي ستيشن الجديدة من سوني:

أعلنت شركة Sony عن وحدة تحكم جديدة في Playstation لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الألعاب، حيث يمكن تخصيصه لمساعدة الأشخاص ذوي التحكم المحدود في المحركات على ممارسة الألعاب بشكل أفضل.

كمبيوتر محمول بشاشة مزدوجة من Lenovo:

أعلنت لينوفو، عن حاسبها المحمول الجديد YogaBook 9i الذي يتميز بشاشتين مقاس 13 بوصة بدقة عالية، بتصميم مضغوط يشبه الكتاب، حيث يأتي الكمبيوتر المحمول أيضًا مرفقًا بلوحة مفاتيح يتم توصيلها مغناطيسيًا بالشاشة السفلية.

مكتب عمل أيسر يساعدك على تحقيق أهداف اللياقة البدنية:

أعلنت شركة Acer عن مكتب عمل جديد يسمى eKinekt BD 3، حيث يأتي مزودًا بدراجة ثابتة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، كما يتيح للمستخدمين ممارسة التمارين أثناء عملهم باستخدام الطاقة الحركية من دواسة المكتب.

تقنية الشحن السريع الجديدة بقوة 240 واط من Realme:

بعد الكثير من الشائعات، أعلنت شركة Realme أخيرًا عن تقنية الشحن الجديدة بقدرة 240 وات في معرض CESهذا العام، فمن المتوقع أن تأتي تقنية الشحن السريع في الهواتف الذكية الرائدة القادمة من الشركة.

تابلت سامسونج قابل للطي:

عرضت سامسونج جهازها الجديد والذي يسمي " Flex Hybrid"، فهو جهاز لوحي قابل للطي، ولكن يمكنه أيضًا الانزلاق قليلاً من الجانب الأيمن لتمديد نفسه.

تلفزيون يعمل بالبطارية:

أعلنت شركة تسمى Displace عن تلفزيون لاسلكي جديد تمامًا يسمى Displace TV، حيث يأتي مع أربع بطاريات قابلة للتبديل موضوعة في الزوايا ولديها أيضًا حامل حائط، كما أنه يعتمد على عناصر التحكم بالإيماءات.