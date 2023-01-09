الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعروض وتخفيضات.. أحد منافذ السلع بالإسكندرية: «كل حاجة موجودة»

توافر السلع بالإسكندرية
توافر السلع بالإسكندرية

تعمل الدولة جاهدة على توفير السلع الغذائية بجميع المحافظات، فضلا عن طرح سلع غذائية بالمنافذ المدعمة  بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن المواطنين، مع التأكيد على توافر كميات من جميع السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ والمحلات التجارية.

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وأجرت «الدستور» جولة بأسواق الإسكندرية، لرصد توافر السلع والعروض والتخفيضات التي تطرحها العديد من المنافذ المدعمة من الدولة، والتي هي خير رد على شائعات اختفاء السلع من الأسواق.


قال محمد نصر الخشاب، مسئول عن منفذ لبيع السلع بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، إن السلع الغذائية بجميع أنواعها، متوفرة بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم تخفيضات للمواطنين على أسعار السلع وخاصة الأساسية مثل الأرز والزيت والمكرونة.  

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وأضاف لـ«الدستور»، أن أسعار المكرونة تبدا من6.5 جنيه، والأرز المميز 19 جنيها، كما يتم طرح أرز مدعم بسعر 13.5جنيه، والزيت 40 بدل 45 جنيها، وسعر الكيلو 60 جنيها، والصلصة 15 جنيها، والبيض الكرتونة 84 جنيها، بالإضافة إلى العروض على المنتجات الأخرى والمخللات والجبن واللبن بسعر 16جنيها للكيلو نصف دسم، و22 للكيلو كامل الدسم.


وأشار إلى أن هناك إقبالا على الشراء من المواطنين وخاصة مع تواجد العروض التي يتم طرحها من شراء منتج ويضاف إليه منتج آخر، مع توافر أيضًا تخفيضات على أنواع الجبن المختلفة والمخللات والعصائر وغيرها من المنتجات.

 

وفيما يخص اللحوم، تم توفير اللحوم بأسعار 140 للشمبري مشفي عادي، و160 جنيها شمبري مشفي ممتاز، وشمبري بوفتيك 160جنيها، وكبدة شمبري 150جنيها، سجق140 جنيها.

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وأكد محمد السيد، مواطن سكندري، توافر السلع والمنتجات الغذائية بجميع الأسواق والمنافذ والمجمعات، مشيرًا إلى أنه لم ير أي اختفاء للسلع بجميع أنحاء المحافظة، بل كل شيء طبيعي.

وأضاف لـ« الدستور» أن السلع الأساسية من الزيت والمكرونة والأرز والدقيق، وغيرها من السلع الأساسية متوفرة بجميع الأسواق، حيث قام بشراء عدد من المنتجات اليوم، لافتًا إلى توفير السلع بأسعار مخفضة بالمنافذ المدعمة.

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السلع الغذائية بالأسواق توافر السلع العروض والتخفيضات شائعات اختفاء السلع الإسكندرية

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