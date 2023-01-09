«التعليم» تقرر عقد اختبارات تجريبية لطلاب «أبناؤنا فى الخارج» غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج؛ للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الامتحانات بداية من غد الثلاثاء 10 يناير 2023 وحتى الخميس 12 يناير 2023.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطاب حصلت «الدستور» على نسخة منه: «على جميع طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي، التأكد من أداء الامتحان إلكترونيا، حيث إنه لن يتم تحميل ملفات امتحان ورقية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه سوف يتم السماح للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول باستكمال الامتحانات إلكترونيا، بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني (امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول) في نفس يوم امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة طبقا لجدول الامتحان.

وبالنسبة لملف التقييم للصفوف الأولى (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، قالت وزارة التربية والتعليم:

ستتم إتاحة ملفات التقييم لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بداية من غد الثلاثاء 10 يناير 2023

ملف التقييم الحالي عن الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023 وليس عن العام الكامل

يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التي يؤدي بها الطالب الامتحان

تتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة.

يتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين.

لا يتم إرسال أي ملفات تقييم ورقية، ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.