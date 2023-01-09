الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر واستخراج رخصة بدل تالف

المرور
المرور

في الآونة الأخيرة، كثر البحث من خلال من قبل مالكي السيارات في داخل جمهورية مصر العربية عن كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر من خلال المحرك العالمي “جوجل”، لمعرفة كافة بيانات السيارات التي سيملكونها، أو يرغبون في شراءها.

 كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

وتقدم “الدستور” لكافة قراءها كيفية الإستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، وطرق استخراج الرخص وبدل التالف، ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا.

ويعتبر الاستعلام عن جميع بيانات سيارة من خلال رقم اللوحة في مصر، وهو من أهم الخطوات التي يفضل على المواطن القيام بها وذلك قبل شراء السيارة المستعملة وخاصة وأنها يتاح من خلالها الاطلاع على إجمالي قيم المخالفات والحصول على شهادات براءة الذمة.

الإستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

 الدخول على موقع “بوابة الحكومة المصرية” من خلال الضغط (من هنا).

  1. اختيار موقع “نيابة المرور”.
  2. تحديد “خدمات المرور”.
  3. اختبار خدمات “تراخيص المرور”.
  4. كتابة جميع بيانات “صاحب السيارة بالكامل”.
  5. كتابة بيانات “رقم اللوحة المعدنية للمركبة”.
  6. الضغط على “أيقونة الاستعلام”.

من المخالفات لدفعها.. خدمات نيابة المرور 2023

انتشار الخدمات المرورية لرصد المخالفات على محاور القاهرة والجيزة

كيفية استخراج الرخص وبدل التالف

توفر النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي عدد من الخدمات للمواطنين، ومنها خدمات المرور كالاستعلام عن كافة مخالفات المرور وأيضا استخراج الرخص واستخراج بدل التالف ورخص المركبات وكيفية التظلمات والتصالح الفوري، وتكون كمايلي الخطوات:

  • تسجيل الدخول لموقع النيابة العامة بخدمات المرور من هنا .
  • اختر خدمات المرور.
  • قم بتسجيل الدخول أو إنشاء “حساب جديد” على الموقع.
  • ثم قم بإدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها.

لرصد المخالفات.. حملات مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 بالمجان

  1. قم بتسجيل الدخول على موقع النيابة العامة في خدمات المرور من خلال هذا الرابط من هنا .
  2. اختر أيقونة أي قائمة الاستعلامات.
  3. تحديد نوع الاستعلام حول مخالفات المرور سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو سواء كانت مخالفات رخص القيادة.
  4. قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة”.
  5. كتابة “بيانات لوحة السيارة” سواء كانت حروف وأرقام أو كانت أرقام فقط.
  6. اضغط على قائمة إجمالي المخالفات.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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