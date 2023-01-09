كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر واستخراج رخصة بدل تالف

في الآونة الأخيرة، كثر البحث من خلال من قبل مالكي السيارات في داخل جمهورية مصر العربية عن كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر من خلال المحرك العالمي “جوجل”، لمعرفة كافة بيانات السيارات التي سيملكونها، أو يرغبون في شراءها.

كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

وتقدم “الدستور” لكافة قراءها كيفية الإستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، وطرق استخراج الرخص وبدل التالف، ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا.

ويعتبر الاستعلام عن جميع بيانات سيارة من خلال رقم اللوحة في مصر، وهو من أهم الخطوات التي يفضل على المواطن القيام بها وذلك قبل شراء السيارة المستعملة وخاصة وأنها يتاح من خلالها الاطلاع على إجمالي قيم المخالفات والحصول على شهادات براءة الذمة.

الإستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

الدخول على موقع “بوابة الحكومة المصرية” من خلال الضغط (من هنا).

اختيار موقع “نيابة المرور”. تحديد “خدمات المرور”. اختبار خدمات “تراخيص المرور”. كتابة جميع بيانات “صاحب السيارة بالكامل”. كتابة بيانات “رقم اللوحة المعدنية للمركبة”. الضغط على “أيقونة الاستعلام”.

كيفية استخراج الرخص وبدل التالف

توفر النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي عدد من الخدمات للمواطنين، ومنها خدمات المرور كالاستعلام عن كافة مخالفات المرور وأيضا استخراج الرخص واستخراج بدل التالف ورخص المركبات وكيفية التظلمات والتصالح الفوري، وتكون كمايلي الخطوات:

تسجيل الدخول لموقع النيابة العامة بخدمات المرور من هنا .

اختر خدمات المرور.

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء “حساب جديد” على الموقع.

ثم قم بإدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 بالمجان