من المخالفات لدفعها.. خدمات نيابة المرور 2023

ننشر لكم خدمات نيابة المرور 2023، حيث وفرت النيابة العامة العديد من الخدمات على موقعها إلكتروني، الذي عن طريقه يستطيع أصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، ويبحث العديد من الأشخاص خلال الأيام الماضية عن خدمات نيابة المرور.

خدمات نيابة المرور 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن خدمات نيابة المرور:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار خدمات المرور، كما يمكن إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع من خلال الضغط هنــــا.

الخطوة الثانية: اختيار كلمة بيانات المرور، ثم الضغط على كلمة الاستعلامات، ثم الضغط على زر استمرار.

الخطوة الثالثة: ثم يتم تحديد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة".

الخطوة الرابعة: ويتم اختيار "مخالفات رخص المركبات" ثم الضغط على زر استمرار.

الخطوة الخامسة: ثم يتم ظهور صفحة ويب جديدة، عن طريقها اختيار البحث عن مخالفات المركبات من خلال رقم اللوحة "أرقام فقط" ،"حروف وأرقام".

الخطوة السادسة: يتم اختيار طريقة الاستعلام المناسبة ثم الضغط على "إجمالي المخالفات".

الخطوة السابعة: ثم يتم بعد ذلك ظهور قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة.

الخطوة الثامنة: ويليه خطوة معرفة قيمة المخالفات، حيث يمكن للمستعلم تقديم التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة "أونلاين" من خلال استخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

طريقة الحصول على شهادة المخالفات أونلاين

أولا: يتم الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامة الشاملة.

ثانياً: ويليه خطوة إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة، ثم إدخال البيانات المطلوبة والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة.

ثالثاً: ويليه خطوة دفع رسوم الشهادة 50 جنيها و15 جنيها رسوم توصيل "يمكن الدفع بالفيزا".

طريقة دفع مخالفات المرور عن طريق فوري

1- يتم الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي.

2- إدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل.

3- ويحصل أصحاب السيارات بمختلف أنواعها على شهادة المخالفات عن طريق توصيلها للمنزل خلال ٤ أيام عمل.