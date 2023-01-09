الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شبكة تليفزيون الحياة تخصص اليوم لدعم جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

قناة الحياة
قناة الحياة

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، تخصيص، اليوم الإثنين، لدعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتركز شبكة تليفزيون الحياة، خريطتها البرامجية على عرض نماذج من المستفيدين في المحافظات، ضمن جهود التحالف.

كما تعرض حلقة خاصة من برنامج "أهل بلدنا" في المدارس الحقلية في أبوقرقاص في المنيا، ضمن مجهودات التحالف لخدمة مئات الآلاف من المزارعين، وفقرة أخرى من المطعم المركزي لبنك الطعام.

كما يعرض برنامج "الحياة اليوم"، حلقة خاصة من مزرعة سلاسة الهولشتاين لإنتاج الألبان، مع عرض أغنية خاصة من إنتاج القناة عن التحالف الوطني، وعرض فيلم من نتاج القناة عن جهود التحالف في 2022.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز إحدى  قنوات المجموعة.

الحياة قناة الحياة مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برنامج الحياة اليوم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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