الإحصاء: 27% زيادة فى المركز المالي لشركات الصرافة خلال عام

تأثرًا بالإصلاحات النقدية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع اجمالى المركز المالى لشركات الصرافة ليصل إلى 908.1 مليون جنيه خلال عام 2020 - 2021 بنسبة زيادة قدرها 26.9% متأثرة بالاستقرار فى سوق العملة والسياسات النقدية التى تم اتباعها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى بالرغم من عدد الشركات التى تم غلقها من قبل البنك المركزى.

أشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع قيمة رأس المال لتصل إلى 477.1 مليون جنيه خلال 2020 - 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.3% عن العام السابق وبنسبة 52.2% من إجمالى قيمة الخصوم، وارتفعت قيمة النقدية بالصندوق والبنوك لتصل إلى 628.7 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 بنسبة زيادة قدرها 24.3% عن العام السابق نتيجة لزيادة النقدية بالصندوق حيث بلغت 502.8 مليون جنيه وبنسبة 80% من إجمالى النقدية بالصندوق والبنوك.

وانخفضت قيمة مشتريات العملة لتصل إلى 39.3 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 29.4% عن العام السابق وذلك لزيادة عدد الشركات التى تم غلقها من البنك المركزى، كذلك انخفضت قيمة مبيعات العملة لتصل إلى 39.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 29.4% عن العام السابق، وذلك لزيادة عدد الشركات التى تم غلقها من البنك المركزى.

كان عدد شركات الصرافة التى تم الترخيص لها من البنك المركزى بالتعامل فى النقد الأجنبى حتى عام 2020-2021 نحو 63 شركة والتى بدأت النشاط منذ 1/5/1991 حتى 31/12/2020، بينما بلغ عدد شركات السمسرة التى تم الترخيص لها بالتعامل فى تداول الأوراق المالية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية 129 شركة والتى بدأت النشاط منذ 1992 حتى 31/12/2020.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع قيمة إيرادات السمسرة والعمولات لشركات السمسرة المالية لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 بنسبة 11% عن العام السابق.