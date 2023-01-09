توقيع بروتوكولات تعاون بين بني سويف و«التجارة الداخلية» لإنشاء مناطق لوجستية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مراسم توقيع بروتوكوليّ تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال الشراكة لإقامة مناطق تجارية ولوجستية بمحافظة بني سويف، بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظم.

ووقع على البروتوكولين بلال حبش نائب محافظ بني سويف والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور اللواء أدهم محمد الفاتح رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف ومديري الاستثمار، الشؤون القانونية، المالية والتخطيط وبعض التنفيذيين المعنيين

وتضمنت المراسم توقيع بروتوكول "أول" بين الطرفين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجيستية على مساحة 2350 متراً "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف"بهدف إقامة أنشطة إدارية وتجارية من خلال طرحها لمطورين عقارين،بجانب توقيع بروتوكول "ثان" لإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً بناحية بياض العرب الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات امتداد نزلة محور عدلي منصور، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد

وبمقتضى البروتوكولات الموقعة، تم الاتفاق على خضوع المشروعين"المزمع إنشاؤهما"لرقابة وإشراف لجنة مشتركة من الطرفين ،تضم عناصر قانونية ومالية وفنية، مع وضع التزام بكراسة الشروط على المطور التجاري بتعيين نسبة 70٪ من أبناء بني سويف من العمالة المطلوبة بالمنطقة التجارية فيما تلتزم المحافظة بتذليل كافة العقبات والتيسير على المطور التجاري أو المستأجرين المتعاقدين معه في إصدار كافة التراخيص اللازمة سواء للإنشاء أو التشغيل سواء كانت تصدر عنه أو عن الأجهزة التابعة له وذلك طالما كانت متفقة والقوانين والقواعد المنظمة للتراخيص المراد استخراجها سواء بمعرفة المطور أو أحد المستأجرين المتعاقدين مع المطور بجانب قيام المحافظة بموافاة الجهاز بصورة معتمدة من التراخيص بعد إصدارها

ورحب محافظ بني سويف بتوقيع بروتوكولي التعاون ، لتنفيذ مشروعات في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعتبر من ثمار عمل متواصل على مدار الفترة الماضية تضمنت دراسة شاملة للمنطقة والمقومات والموارد والميزات النسبية والتنافسية التي تتوافر للمحافظة وتبلورت في منتج نوعي وهو الإستراتيجية التنموية العامة المحلية والتي شملت 6 قطاعات اقتصادية منهم قطاع النقل واللوجستيات وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الاستراتيجية بالتوسع في إقامة أسواق الجملة ونشر السلاسل التجارية لفتح آفاق استثمارية وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، من خلال تقليل حلقات التداول للمنتجات والسلع، خاصة في ظل الظروف الحالية

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة لديها خريطة بكل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، منوها عن أبرز الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية، لاسيما المشروعين اللذين تضمنتها البروتوكولات المبرمة وذلك للعديد من الأسباب منها الموقع الجغرافي المميز للمحافظة التي تمتلك 8 مناطق صناعية تحتوي على مصانع عالمية كبرى بجانب شبكة طرق قوية وواعدة خاصة مع تنفيذ مشروعات قومية بالقطاع داخل المحافظة.