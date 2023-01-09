الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الجامعة اليابانية: لدينا 4 وحدات لدعم الصناعة المحلية

الدكتور عمرو عدلى
الدكتور عمرو عدلى

أكد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أهمية توطين صناعة قطع الغيار والاهتمام بتخصص هندسة المواد، والبدء في تصنيع خطوط الإنتاج لبعض المنتجات لدعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن إمكانات البحوث والتطوير في دول مثل اليابان وكوريا وألمانيا توجد في الجهات الصناعية، بينما في مصر توجد 95%؜ من  إمكانات البحوث والتطوير بالجامعات والمراكز البحثية، وهو ما يوضح أهمية دور الجامعات في دعم الصناعة، لذلك نهتم في الجامعة المصرية اليابانية بدعم الجهات الصناعية وتقديم البرامج التعليمية اللازمة، كما ندعم تطوير منتجات الصناعة، فعلى سبيل المثال قام طالب بمرحلة البكالوريوس بتصميم سيارة سباق كهربائية سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، بتكلفة لا تتعدى 40 ألف جنيه في الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، كما تم ابتكار وحدة لمتابعة استهلاك التيار الكهربائي، وتبنت جهة صناعية كبرى تصنيع هذا الابتكار.

وأشار  د.عمرو عدلي إلى أن الجامعة لديها 4 وحدات لدعم الصناعة المحلية، منها وحدة لتقديم الاستشارات للجهات الصناعية، والحاضنة التكنولوجية، وإدارة لإتاحة القياسات في معامل متميزة ونادرة بالشرق الأوسط، ووحدة تدريب الصناعة، موضحا أن الجامعة اليابانية تحرص على تأهيل الخريجين لسد احتياجات سوق العمل المحلية والاستحواذ على أكبر قدر من وظائف العمل الجديدة الدولية، كما تحرص على دعم ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الجامعة تقدمت بتسجيل 83 براءة اختراع، وأن نسبة من هذه الاختراعات قابلة للتحول إلى منتجات صناعية.

الدكتور عمرو عدلي الجامعة المصرية اليابانية توطين صناعة قطع الغيار هندسة المواد خطوط الإنتاج الصناعة الوطنية رؤية مصر

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