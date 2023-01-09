الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط لص سرق محتويات 5 سيارات في مصر الجديدة

حبس
حبس

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة لص سرق محتويات 5 سيارات بمصر الجديدة. 

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبلغ مالي- هاتف محمول- مشغولات ذهبية- بعض المتعلقات الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).         

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية المستولى عليها بإلقائها، ونفى قيامه بسرقة المشغولات الذهبية وتم بإرشاده بالشقة سكنه ضبط (من الأجهزة الكهربائية، وهاتف محمول "قام بشرائهم من متحصلات نشاطه الإجرامي" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وأضاف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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