عارضة تنهي حياة شاب في ملعب كرة قدم بالحامول بكفر الشيخ

سقطت عارضة على شاب فى أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بالملعب الثلاثي مما تسبب في مصرعه بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بإصابة شاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتوفى فور وصوله إلى مستشفى بلطيم النموذجي، ليجرى إيداعه بمشرحة المستشفى.

وقد جرى إلى مستشفى بلطيم النموذجى إلا أنه توفى على الفور، وعقب تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، قررت دفن جثمان الشاب، وشيع أهالى قرية المجاز الشرقى والقرى المجاورة لها بمركز الحامول جثمان الشاب فى جنازة مهيبة حضرها أهالى القرية والقرى المجاورة.