النائب محمود منصور: الرئيس السيسى حريص على توسيع مشاركة العمل الأهلى داخل المجتمع

أشاد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتى تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتقنية دور المجتمع الأهلي، وتوسيع مشاركته داخل المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

كما أشار النائب محمود منصور إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

كما نوه النائب محمود منصور بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه في شهر مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، مما يؤكد فتح آفاق جديدة لدور العمل الأهلى فى مصر بدعم الدولة المصرية، للوصول إلى التكامل فى تقديم الخدمة للمواطنين.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته اليوم خلال المؤتمر، أن انضمام المزيد من الكيانات الأخرى إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من شأنه أن يحقق نتائج كبيرة في إطار الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر عليه بشكل جيد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو المستويات الأخرى التي يعمل فيها، منوها بالجهد المنسق والواضح جدا الذي قام به التحالف خلال عام 2022.