محافظ القاهرة: فتح 100 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمنطقتين الجنوبية والشمالية، ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر معارض «أهلا رمضان» تحت شعار المواطن أولًا؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وحرص محافظ القاهرة، خلال الجولة، على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، المنفذ الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بالقاهرة بمدينة الأسمرات بالمقطم، ومنفذ الخلفاوى بشبرا، والتقى عددا من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن عددًا من المنافذ الجديدة ستتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية، وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة، ويبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأكد أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ، خاصة في الأحياء الأكثر احتياجا، للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لكي يكونوا عبرة لغيرهم.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية.