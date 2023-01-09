114 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل 3829 مشروعا للشباب بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 114 مليون و 15 ألف و 227 جنيه ، في الفترة من 1 / 9 / 2022 حتى 30 / 11 / 2022 م لتمويل 3829 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر لتوفير 6477 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب، لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

من جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قدم 17 مليون و 262 ألف و 777 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 67 مشروع وتوفير 239 فرصة عمل، كما تم تقديم 78 مليون و 353 ألف و714 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 3375 مشروعاً، وتوفير 5983 فرصة عمل، و تقديم 18 مليون و 398 ألف و736 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 387 مشروع، وتوفير 254 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الإقتصاد.

و تفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار"العاصي"، إلي أنه تم إصدار 158 رخصة نهائية و 193 رخصة مؤقتة و إستخراج 463 شهادة تصنيف للمشروع و106 سجل تجاري و 87 بطاقة ضريبية و125 تأمينات ، بالإضافة إلى عقد 9 ندوات للتعريف بدور الجهاز وما يقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة و صغيرة و متناهية الصغر بمختلف قرى و مراكز ومدن المحافظة.