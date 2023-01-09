الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تنمية القبطية الإنجيلية» أمام السيسى: سنصل لكل المصريين والـ14 مليار جنيه مجرد بداية

مارجريت صاروفيم،
مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية

وجهت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، الشكر للرئيس السيسي، على إشادته بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، مرددة: "رفعت من روحنا المعنوية شكرا سيادة الرئيس".

وقالت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي، مستمرين كتف بكتف مع الدولة، حصاد 2022 دي مجرد بداية". 

وتابعت: "الـ14 مليار جنيه مجرد بداية، وبنوعد حضرتك إن إحنا مكملين ونزود التمويل الداخلي والخارجي ونوصل لكل جزء في مصر".

ويشهد الرئيس السيسي، فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

لهيئة القبطية الإنجيلية السيسي مستمرين كتف بكتف التحالف الوطني الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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