صحة الشرقية: سحب أكثر من 121 ألف عينة مياه خلال 2022 لضمان سلامتها

قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت بسحب ١٢١.٧٦٨ عينة مياه خلال عام ٢٠٢٢، للتأكد من صحتها وسلامتها.

وأوضح أن العينات كان منها ١١١.٥٩٤ عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوى، وعدد ٧١٨ عينة من وحدات الغسيل الكلوى، ٣٥٦ عينة من الترع، وعدد ٩٨ من الصرف الصحي، وعدد ١٣٢ من الصرف الصناعي، وعدد ١٤٠ من المصارف.

كما قام مفتشي الإدارة بالمرور علي (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد ٢٠٩٩٥ موقع، كما تم فحص عدد ٧٥٩ شكوي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير عدد ١٣٦ محضر للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.