تقرير آسيوى: مصر الأفضل والأنسب لعطلات العائلات والأطفال بسبب الأمان

أكد موقع "إم بي" الفلبيني، أن مصر تعد الوجهة الأمثل لقضاء العطلات وخصوصًا للأطفال، حيث تمكنهم الرحلة من التعرف على تاريخ إنساني عمره أكثر من 5 آلاف عام، فهناك الكثير لرؤيته وتجربته والتاريخ والثقافة ليتعلمه بشكل خاص الأطفال.

وتابع أن مصر آمنة للغاية من أجل السياحة، بفضل التخطيط السليم للطرق وأمن المطارات وانتشار الشرطة في كل المواقع السياحية، ما يجعلها الأفضل للعائلات، حيث تتوافر أماكن تناول الطعام على مدار الساعة، بالإضافة إلى المستشفيات والخدمات الصحية ووسائل المواصلات التي تعمل على مدار الساعة.

التنوع الثقافي المذهل يميز مصر

وأضاف أنه من الناحية الترفيهية، ففي مصر تجد الأهرامات ومرشدًا سياحيًا يكشف أسرار وروعة حضارة مصر القديمة، والتي تجمع بين الحضارة الفرعونية واليونانية الرومانية، والمسيحية القبطية، والإسلام.

وأشار إلى أن القاهرة تتميز بالأهرامات الثلاثة وهرم سقارة الذي يعد أول نموذج هرمي في التاريخ، قلعة صلاح الدين والمساجد والكنائس التي تكشف مدى التنوع الثقافي والحضاري الموجود في العاصمة الكبرى.

وأكد الموقع أن المتحف الكبير الذي طال الانتظار من أجل افتتاحه سيضيف لمسة ساحرة أخرى لمحافظة الجيزة، فهو بمثابة التطور الذي يكشف روعة واحدة من أقدم الحضارات وأعظمها في العالم، حيث يتضمن أبرز كنوز الملك توت عنخ آمون، وكذلك مومياوات كبير الكهنة وزوجته في توابيتهم الحجرية الضخمة، وآلاف الآلاف من العناصر التراثية المادية.

وتابع أنه من القاهرة للأقصر، مركز الحضارة الفرعونية، يمكن للمرء بسهولة السفر عبر الزمن لآلاف السنين إلى الوراء، حيث لا تزال المعابد والمقابر القديمة والمسلات تقف شامخة.

وأضاف أن الأقصر تعرضت للتغيرات المناخية وعوامل الزمن، إلا أن الحكومة المصرية طورت من المدينة كثيرًا، حيث تمت إعادة ترميم المعابد والمسلات وفتح المقابر للجمهور، كما تم تطوير طريق الكباش في حفل مذهل في شهر نوفمبر من عام 2021، ومعبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات.