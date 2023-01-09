الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل شقيق جدته يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

اقتادت قوات الأمن بالشرقية، المتهم بقتل مسن داخل منزله وسرقته بنطاق مدينة بلبيس، لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد المواطنين.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليه شقيق جدته من والده ويعيش بمفرده، وكان يتردد عليه لقضاء متطلباته وعلم ببيعه وحدة سكنية بمبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه، فتسلل إليه وقام بسرقته وعندما استشعر به المتهم قام بذبحه ولاذ بالفرار، ونجح ضباط قسم شرطة بلبيس، فى تحديد هويته وضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

 تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يوم الخميس الماضى، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مسن مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

كشفت التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذ بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم  والسلاح المستخدم فى الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.

قوات الأمن بالشرقية بلبيس النيابة جراءات أمنية مشددة المواطنين ضباط قسم شرطة بلبيس

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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