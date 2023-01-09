«التحالف الوطنى»: لدينا استراتيجية لخروج المواطن من دائرة الفقر

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه لدينا بعض الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى من 2023 حتى 2030، والهدف الأول هو إخراج أكبر عدد نقدر عليه من المواطنين من دائرة الفقر، والهدف الثاني هو استكمال هذه التجربة التي تعد تجربة منفردة وهي الأولى من نوعها، وتم رصد جميع أدبيات التنمية، ولم يتم تنسيق مثل هذا التحالف بأي دولة في العالم بشكل مستدام.

وأضافت طلعت، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أنه سيتم زيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ5 سنوات المقبلة بميزانية 200 مليار جنيه، كما يتم دراسة التوسع في ملف الاستثمار الخيري، وجذب تمويل خارجي لمزيد من المشروعات التنموية، وتنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

هدفنا توسيع مظلة التحالف

وأوضحت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه لدينا بعض الإجراءات التنفيذية لتؤهلنا لتنفيذ الأهداف السابقة، وهي توسيع مظلة التحالف، وتنسيق مباشر مع كافة الوزارات من خلال بروتوكولات تعاون مختلفة، والانتشار الجغرافي داخل 27 محافظة.

وتابعت: لدينا 258 مكتب مرتبطين بشبكة جمعيات قاعدية تتجاوز 24 ألف جمعية قاعدية، وموجود لدينا 5688 نقطة ارتكاز وتخزين سلع.