استكمال محاكمة متهم بالشروع في قتل مواطن بحدائق القبة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة متهم بالشروع في قتل مواطن عمدًا بمنطقة حدائق القبة، في القضية رقم 4446 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة والمقيدة برقم 1818 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حدائق مفاده قيام أحد الأشخاص بالشروع في قتل آخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث محل البلاغ.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته، اعترف بما تبين سابقًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.