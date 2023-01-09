مع إقبال المستثمرين على الشراء.. ارتفاع جماع في سوق «الكريبتو» بقيادة «بيتكوين»

قفزت أسعار العملات الرقمية لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها، أمس، ، لترتفع كل العملات الرقمية الرئيسية بنسب كبيرة وملحوظة مع عودة إقبال المستثمرين على الشراء.

وارتفعت سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 1.54% ليصل إلى 17,209.7 دولار، ووصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم عند قرابة 824 مليار دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.74% دولار مسجلة 1.310.80 دولار، وكسبت عملة "كاردانو" بنسبة 18.21% لتسجل 0.3273 دولار.

وصعدت عملة سولانا بنسبة 02. 22% لتسجل 234. 16 دولار، وارتفعت عملة دوج كوين بنحو 4.34%، لتصل إلى مستويات 0.075034 دولار، وارتفعت عملة شيبا "Shiba Inu" بنسبة 4.63% إلى مستويات 0.0881 دولار، وكسبت تدوال العقود الذكية AV AX في حدود 7.00% إلى مستويات قرب 12.52 دولار.

كما كسبت عملة تيرا "Terra Classic" بنسبة 84. 3% إلى مستويات 0.001604 دولار، كما صعدت عملة "FTX Token" بنسبة 09. 3% إلى مستويات.9434 .0 دولار وارتفعت عملة "ريبيل" بنسبة 2.69% الي مستويات 0.34990 دولار .

- توقعات بحالة توتر في تداول العملات الرقمية

يتوقع خبراء أسواق المال، أن تشهد العملات الرقمية تداولات متوترة خلال الفترة الحالية، جراء ضبابية موقف الفيدرالي الأمريكي التي جاءت عكس توقعات تهدئة سياسية التشديد النقدي ووقف مسلسل رفع الفائدة الذي لا ينتهي، حتى وصلت إلى 4.5%.

ولكن جيروم باول أشار خلال حديثه الأخير خلال لقاء صحفي،إلى أن الفيدرالي سيواصل سياسة رفع الفائدة، وأن الفائدة المتوقعة خلال العام الجاري تتراوح بين 5 و5.5%.

متوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، لحين الوصول بالمستوى المثالي للتضخم عند 2%، بحسب باول الذي يسير على خطى قرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان في عام 1996 عندما حدد هدف التضخم عند 2%.