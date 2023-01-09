الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين فى العامرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 600 جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا من دائرة القسم مسرحاً في ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه حال تواجده بمحل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول"، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق اتجار بالمخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات إتخاذ الإجراءات القانونية اتهامه إسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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