الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بحضور الرئيس السيسى.. عقد المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرًا بأكبر اصطفاف لناقلات مُحملة بالمواد الغذائية وذلك باصطفاف 131شاحنة من مؤسسات التحالف مُحملة بعشرات الآلاف من كراتين المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية لأهالي محافظة سوهاج.

كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السادسة عشر من قوافل "ستر وعافية" لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج، بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية وغيرها.

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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