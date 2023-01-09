الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش ملف توفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشارت الدراسة، إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

ولفتت إلى أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة".

وأوصت الدراسة بضرورة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم  تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة  على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.

وكذلك تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي.

اقتراح برغبة التقنيات الحديثة السياسات المالية الدعم اللوجستي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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