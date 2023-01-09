الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس (صور)

أمطار ليلية على مناطق
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس

شهدت محافظة السويس، بعد منتصف الليل، أمطارًا متوسطة صاحبها برق ورعد بمناطق متفرقة من أنحاء المدينة، حيث سقطت الأمطار على حي الأربعين، وحي فيصل، واستمرت لما يقرب من نصف ربع ساعة.

وانتقلت السحابة الممطرة لمنطقة السلام التي حولها البرق لمنطقة مضيئة بشكل ملحوظ، وتعالت أصوات الرعد خاصة بالمناطق الساكنة الهادئة، وامتزجت مع أصوات الرياحة غير المحملة بالأتربة.

كان الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، أعلن عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وعن موعد انحسار موجة الطقس السئ الذي ضربت البلاد.

وأشار إلى أن الأمطار ستستمر على بعض المناطق الشمالية الساحلية، موضحًا أنه من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأمطار على مدار هذه الليلة ما بين خفيفة ومتوسطة، ومن الممكن أن تكون رعدية في بعض المناطق.

وأوضح أنه من الممكن أن تكون غزيرة في محافظات الوجه البحري وخاصة المحافظات الشمالية، كما أن الأمطار مستمرة على القاهرة الإثنين، ولكنها أقل شدة من الأحد.

أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
أمطار ليلية على مناطق متفرقة بالسويس
السويس المطر امطار برق رعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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