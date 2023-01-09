فرج عامر يهاجم طارق العشرى ويطالب بإقالته من سموحة

أصدر محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بيانًا رسميًا هاجم من خلاله طارق العشري مدرب الفريق وأعضاء مجلس إدارة ناديه.

وكان سموحة قد تعرض للخسارة أمام فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عامر "لمصلحة من الأموال التي صُرفت في لاعبين لم تشارك".

وتحدث فرج عامر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" عن عدة نقاط بداية بأنه طالب برحيل طارق العشري بسبب سلبية نتائج الفريق بعد مرور 12 جولة.

وأشار إلى أن العشري يشتكي من نقص في الهجوم والدفاع وخط الوسط على الرغم من أنه طلب منه التعاقد مع 17 لاعبًا جديدًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، حيث يبتعد الفريق السكندري بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السادس عشر.