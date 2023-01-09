الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سليم سحاب يوجه رسالة لشيرين بعد أزماتها.. ويكشف رأيه بأغانى المهرجانات

شيرين
شيرين

وجه المايسترو سليم سحاب، رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي بدأت مشوارها الفني معه من كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية.

 

وقال سليم سحاب خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "شيرين عبدالوهاب، بنتي وتلميذتي من كورال الأطفال، وعليها أن تشوف حياتها وتحل مشاكلها".

 

وعن آمال ماهر قال: "صوت رائع وبدايتها كانت حلوة كتير معايا خاصة في الحفلات الرسمية التي كنا نقدمها".

 

رأيه في أغاني المهرجانات

كما كشف عن رأيه في أغاني المهرجانات مؤكدًا أنه لا يستمع إليها لأن وقته مشغول بالكتابة والعزف وتجهيز كتبه.

 

وأكد خلال الحلقة أن ابنته سارة سليم، صوتها قريب جدًا من صوت الفنانة فيروز، ولكنه يطالبها بتنويع صوتها وعدم حصره في فنان معين، خاصة أنها تغني لجميع نجوم الغناء من صباح وفيروز وأم كلثوم وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

سليم سحاب شيرين عبدالوهاب كورال الأطفال أغاني المهرجانات فيروز رسالة

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