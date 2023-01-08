رئيس الاتحاد الفرنسي: «زيدان لتدريب البرازيل؟ لا يهمني»

أكد نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه لم يفكر مطلقًا في أن يرحل دييديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، مؤكدًا بأنه لا يهمه موقف زين الدين زيدان من تدريب منتخب البرازيل المحتمل، ولم يكن ليتحدث معه إذا طلب تدريب “الديوك”.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تمديد عقد دييديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الأول حتى عام 2026، مغلقين الباب ولو مؤقتًا في وجه حلم زين الدين زيدان بتدريب “الديوك”.

وقال نويل لو جرايت في تصريحات نشرتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية:" أعرف جيدًا أن زيدان كان دائمًا موجودًا ، ولا يجب أن نصنع قصة. كان لديه الكثير من المؤيدين لأن يتولى تدريب فرنسا، وكان بعضهم ينتظر ديشامب يغادر للضغط من أجل استقدام زيدان، ولكن حقًا.. من يستطيع أن يلوم ديشامب؟".

وزاد:"تدريب زيدان للبرازيل؟ لا أعرف ، سوف يفاجئني ذلك، فليفعل ما يريد ، هذا ليس من شأني، لم أقابله أبدًا ، ولم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديشامب.. لا يتوافق ذلك مع أي شيء، بعض الصحفيين بحاجة إلى التغيير أو الإبداع لأنهم لا يعرفون ماذا يكتبون ويفضلون أن يقولوا سيئًا على آخر".

وأكمل:" بصراحة ، لم يسبق لي أن قمت بالاهتمام بذلك الذين ينتقدون مسبقًا".. زيدان في البرازيل؟ لا يهمني ، يمكنه أن يذهب أينما يريد! سواء في ناد أو منتخب ، بالكاد أصدق ذلك بقدر ما يعنيه الأمر ".

واختتم قائلًا:"هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا ، لم أكن لأتحدث معه، هل أقول له أن يبحث عن ناد آخر؟ هو مميز لذا سيجد فريق أو منتخب".

وذكرت صحيفة “ليكيب” بأن زيدان تلقى عرضًا لتدريب منتخبات البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية لكنه رفضهم جميعًا.