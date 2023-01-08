رئيس لجنة مكافحة المنشطات يكشف لـ«الدستور» موقف «فتوح وجمعة»

قال حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن اللجنة ستتبع الفترة المقبلة كلًا من أحمد فتوح، وعبدالله جمعة لاعبي الزمالك من أجل التحليل لهم.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك صرح بأن اللاعبين هربا من كشف المنشطات وتغيبا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية لهذا السبب، متهمًا إياهم بتعاطي الحشيش، على حد قوله.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المنظمة تقوم بعملها في إطار قانوني وحريصة على إعلاء القانون وتطبيق اللائحة على الجميع .

فيما قال مصدر داخل اللجنة أن اللاعبين مطالبين بالإبلاغ عن عناوينهما الحالية وأن يخضعا للكشف خلال فترة لن تتجاوز ثلاثة أشهر، وأن اللجنة ستزورهما وإذا تغيبا لثلاث مرات سيتعرضان كلًا منهما لقرار الإيقاف.

ووفق مصدر داخل اللجنة فإن تعاطي الحشيش إذا ثبت ذلك خلال التحليل يعرض اللاعب للعقوبة في حالة واحدة، وهي تعاطيه للمخدر داخل الملعب، أما إذا كان تعاطيه في وقت سابق وبعيدًا عن الملعب فلن يكون عرضة للإيقاف.

وأوضح المصدر هناك بعض المحذروات التي تؤدي لتوقيع عقوبات شريطة أن يكون تعاطيها في محيط المباراة وأثناء التحليل داخل الملعب، بينما لا يكون لها أثر إذا كان التحليل في مناطق أخرى مثل عناوين اللاعبين.

وتابع المصدر بأن هناك محظورات أخرى لا يمكن القبول بها ويتم معاقبة اللاعب عليها بالإيقاف في كل الحالات، سواء كان ذلك في محيط المباراة والملعب، أو خارج ذلك.

وفي سياق آخر، أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الشديدة بحضوره مؤتمر الراعي الجديد.

وكان الزمالك قد وقع عقود الرعاية مع شركة النيل للتطوير.

وقال شيكابالا في مؤتمر الشركة الراعية للزمالك " سعداء بتواجدنا في هذا الحفل برئاسة المستشار مرتضى منصور".

وأضاف " اسم الزمالك دائمًا مكسب لأي شخص، ونعد الجماهير أننا في نهاية الموسم سنحتفل بالدوري وباقي البطولات".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.