انتهاء عزاء والدة الفنان طارق لطفي بمسجد الشرطة بالتجمع

شهد عزاء والدة الفنان طارق لطفي تواجدًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني لأداء واجب العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

كما حرص عدد من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال وأحمد بدير ومحمد الصاوي وفتوح أحمد وعمرو يوسف ومحمد رياض والفنانة نشوى مصطفى على أداء واجب العزاء.

وشيعت جنازة والدة الفنان طارق لطفي يوم الخميس الماضي من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، حيث أعلن لطفى وفاتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد معاناتها من المرض حيث كتب في منشوره: "انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مواساة طارق لطفي أثناء تشييع الجنازة كان أبرزهم الفنان هاني رمزي وعمه الفنان مجدي فكري.

كما نعت الفنانة وفاء عامر رحيل والدة لطفي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتبت: “البقاء لله والدوام لله خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي”.

ويعتبر الفنان طارق لطفي من النجوم الذين لمعوا في عالم الفن منذ انطلاقه في مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث شارك وقدم الكثير من الأعمال في السينما والتليفزيون كان أخرها مسلسل جزيرة غمام والذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022، وشارك معه البطولة كل من الفنانة مي عز الدين، والفنان عبدالعزيز مخيون، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وفي السينما قدم آخر أعماله فيلم "122" وهو فيلم رعب نفسي مصري تم إنتاجه عام 2019 وشاركه البطولة كل من الفنان أحمد داوود والفنانة أمينة خليل وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.