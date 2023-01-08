أحمد موسى: «كيلو البانيه وصل 120 جنيه وبيزيد.. وكرتونة البيض بـ90 جنيه»

شدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة أن تكون تصريحات المسئولين عن الأسعار مطابقة للسلع الموجودة في الشوادر، معقبًا:" من حق المواطن أن يجد السلع بوفرة بعد تصريحات المسئولين عن تواجدها في معارض أهلا رمضان".

وانفعل موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، بسبب معارض وزارة التموين، قائلًا:"مينفعش المواطن يروح مايلاقيش سلع زي الزيت أو غيره ده حقه توفير السلعة"، متابعا:"كيلو البانيه وصل 120 جنيه وبيزيد، وسعر كرتونة البيض وصل 90 جنيها، وكل واحد بيحدد السعر لنفسه".

وأوضح أنه عندما يسمع المواطن أن سعر السلعة مختلف عن السعر الموجود في المعرض يبقى هناك مشكلة، لافتًا إلى أن بعض المواطنين توجهوا للمعارض ولم يجدوا الزيت.

وتابع: "لما أقول حاجة مش عاوز حد يزعل، ومينفعش المواطن يروح أي منفذ من الـ 200 معرض على مستوى الجمهورية عشان يشتري حاجة وميلاقيش حتى لو كان كيلو سكر أو فول".