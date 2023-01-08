الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

في زيارة هي الأولى من نوعها.. «أصول الدين» بالمنصورة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد بكنيسة مارمرقس

أصول الدين بالمنصورة
"أصول الدين" بالمنصورة تهنئ الاقباط بآعيادهم

زار وفد من كلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالمنصورة، برئاسة الدكتور نبيل محمد زاهر عميد الكلية، اليوم، كنيسة مارمرقس بالمنصورة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتعد هذه هي الزيارة هي الأولى من نوعها لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة، والتي حضرها وفد يضم كلا من الدكتور أحمد محمد بكر، والدكتور أحمد الهادي، والدكتور حمدي ابراهيم عامر، وكان في استقبالهم لدى وصولهم، القمص لوقا بشري يوسف، راعي كنيسة مار مرقس.

وحرص الوفد، على تقديم خالص التهاني القلبية للإخوة الأقباط، بشركاء الوطن، بمناسبة أعياد الميلاد، وأكد أهمية روح المحبة، والتعاون، والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة.

وأكد الوفد، خلال اللقاء، ضرورة التعاون، والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات، والقوى الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة، داعيا المولى عز وجل  أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

زيارة الارلي نوعها 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 تهنئ الاقباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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