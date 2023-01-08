ضبط 8 قضايا الاستيلاء على الدعم والسلع التموينية في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (8) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (240 كيلو جرام سكر"تموينى"- 21870 لتر مواد بترولية "عينى" - 138 بطاقة تموينية ذكية) بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (312,541طن "مستندى – عينى") أبرزها (500كيلو جرام دقيق بلدى "مستندى"-60,850طن دقيق بلدى "عينى" - 10,500طن دقيق أبيض "عينى" –20,787طن أرز أبيض "عينى" -24,905طن أرز شعير"عينى" –191,734طن أرز شعير "مستندى" - 3,025طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"-240 كيلو جرام سكر "تموينى"–640عبوة "تونة"–21870لتر مواد بترولية "عينى"–4299عبوة سجائر- 138 بطاقة تموينية ذكية –17,500طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية"عينى"–150 كيلو جرام "دهانات")

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.