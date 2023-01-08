الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر سيتى يكتسح تشيلسى برباعية ويتأهل للدور الرابع فى كأس الاتحاد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل، على ملعب الاتحاد، في الدور الثالث.

فريق مانشستر سيتي سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل كامل، وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 بركلة حرة مباشرة، حيث وضع الكرة ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى كيبا.

وتمكن الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 30، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس كاي هافرتز الكرة بيده.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 38 من هجمة رائعة منظمة، انتهت عنده بعدما تلقى تمريرة رائعة من كايل والكر من الجهة اليمنى، ليضعها بدوره في الشباك.

وعاد الجزائري رياض محرز ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، مختتمًا مهرجان الأهداف.

وينتظر فريق مانشستر سيتي في دور ربع النهائي، الفائز من مواجهة أرسنال وأوكسفورد.

تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد إشراك بعد العناصر الاحتياطية، فيما يتشارك رياض محرز وجوليان ألفاريز وفيل فودين خط الهجوم، بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: سيرجيو جوميز – إيمريك لابورت – مانويل أكانجي – كايل والكر.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – كول بالمر.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيشهد عودة ماسون ماونت بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود كاي هافرتز وحكيم زياش خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: هومفريس – تريفوه تشالوباه – خاليدو كوليبالي – هال.

خط الوسط: جورجينيو – كونور جالاجير –  ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش – كاي هافيرتز.

مانشستر سيتى تشيلسى كاس الاتحاد الانجليزي رياض محرز جوليان ألفاريز فيل فودين

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