الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن والأسواق اليوم الإثنين 9 يناير 2023

الدواجن
الدواجن

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الإثنين 9 يناير 2023 انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 5 جنيهات للكيلو، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية، بفعل حل أزمة الإفراج الجمركي وانتهاء أعياد الميلاد المجيد للأقباط في مصر والتي عادة ما تشهد ارتفاعًا في أسعار الطيور بكافة أنواعها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 9 يناير

يستعرض موقع الدستور الإلكتروني أسعار الفراج البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الإثنين 9 يناير 2023 للمستهلكين، حيث تصل أسعار كيلو الفراخ البيضاء التسمين إلى 62 جنيهًا بدلا من 65 جنيهًا للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

فيما تصل أسعار جوز الحمام في الأسواق الشعبية إلى 75 جنيهًا بدلا من 90 جنيهًا للكيلو، وذلك قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ووصل سعر الفراخ البلدي في الأسواق للمستهلكين إلى 73 جنيهًا بدلا من 78 جنيهًا للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ووصل سعر الفراخ العتاقي في الأسواق للمستهلكين إلى 65 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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ووصل سعر الفراخ الرومي في الأسواق للمستهلكين إلى 85 جنيها بدلا من 90 جنيها للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ووصل سعر الأرانب في الأسواق للمستهلكين إلى 75 جنيها بدلا من 80 جنيها للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ووصل سعر البانية في الأسواق للمستهلكين إلى 130 جنيها بدلا من 140 جنيها للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ووصل سعر الشيش طاووق في الأسواق للمستهلكين إلى 120 جنيها بدلا من 130 جنيها للكيلو قبل إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين انخفاض بلغ قيمته 5 جنيهات، حيث سجل سعر طبق البيض البلدي نحو 90 جنيها بدلاً من 95 جنيها، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في الأسواق نحو 85 جنيها بدلاً من 90 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر في الأسواق المصرية نحو 80 جنيها بدلاً من 85 جنيها.

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