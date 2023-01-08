«المتحدة» تقديم خريطة برامجية لكل الفئات والأذواق.. وتنوع المحتوى على رأس الأولويات

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال العام الحالي وجبة برامجية مختلفة لجمهورها على مدار العام، ووضعت على رأس أولوياتها تنوع المحتوى وأن تكون تلك البرامج مناسبة لجميع الفئات، وأن تتلاقى الأذواق مع ما يقدم، ولم تقف عند البرامج الترفيهية فقط؛ بل امتدت للبرامج التنموية والتثقيفية وغيرهما، وخلال التقرير التالي نرصد كيف تخاطب المتحدة جميع الشرائح والأذواق.

شارك تانك مصر

اهتمت المتحدة بالإعلام التنموي وبالشباب، وخاصة بفئة رواد الأعمال، حيث انطلقت، أمس السبت، أولى حلقات برنامج «شارك تانك مصر» أضخم برنامج لاكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، حيث يعرض البرنامج علي قناة CBC وأيضًا على منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن، والبرنامج النسخة المصرية المميزة عن أقوى برنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، ويقدم بالتعاون بين كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS وشركة POD الوكيل الإعلاني، وشركة IMP وشركة SONY العالمية، صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

صنايعية مصر

واهتمامًا بالكثير من التراث الذي شكل الهوية المصرية، قدمت الشركة برنامج «صنايعية مصر» عبر قنوات دي إم سي، يتضمن البرنامج الكثير من حواديت وأسرار أصول الصناعات المصرية منذ بدايتها بالماضي، يعد البرنامج من أضخم البرامج إنتاجًا من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للبحث عن الهوية المصرية، واستعراض أبرز ما تتميز به، ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للشركة.

الدوم وكابيتانو واكتشاف النجوم

وتبحث الشركة المتحدة من باب مسئوليتها الاجتماعية عن الكثير من المواهب في كافة المجالات، ففي المجال الرياضي بدأت الشركة خلال الفترة الماضية برنامج «كابيتانو مصر» الذي يبحث عن المواهب الرياضية الكروية من الشباب بعيدا عن المجاملات والمحاباة وبالفعل ومع الحلقات الأولى استطاع البرنامج تقديم الكثير من المواهب.

وخلال الأيام القليلة المقبلة يبدأ برنامج الدوم الأكبر في اكتشاف المواهب الفنية من جميع محافظات مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي وأخرج الكثير من المواهب في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

وبجانب كل تلك البرامج تستمر الشركة عبر برامجها في التثقيف ومحاربة الشائعات والأخبار عبر برامج التوك شو الرئيسية “الحياة اليوم وكلمة أخيرة ومساء دي إم سي ومن مصر” وغيرها من البرامج، بالإضافة إلى تطوير البرامج الترفيهية مثل “معكم منى الشاذلي وصاحبة السعادة وسهرانين وغيرها”.