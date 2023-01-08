الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صدام نارى منتظر.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت اليوم الأحد قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “إف إيه كاب”، موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع الذي ينطلق يوم 28 يناير 2023.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حتى يوم 17 يناير 2023، حيث ستتم إعادة عدد من المباريات بعد انتهائها بالتعادل، أبرزها ليفربول وولفرهامبتون، حيث انتهى اللقاء الذي جمعهما بالتعادل بهدفين لمثلهما أمس السبت على ملعب أنفيلد.

وجاءت قرعة الدور الرابع متوازنة، إلا أنها أسفرت عن مواجهة نارية منتظرة بين الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضد أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حال تخطيه عقبه أوكسفولد.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاءت نتائج قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023 كالآتي:

الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضد الفائز من مباراة أوكسفولد وأرسنال

مانشستر يونايتد ضد ريدينج

بريستون نورث ضد توتنهام 

ساوثهامبتون ضد بلاكبول 

وريكسهام ضد شيفيلد يونايتد 

إيبسويتش تاون ضد برنلي 

لوتان ضد جريمسي تاون

ديربي كاونتي ضد وست هام يونايتد

ستوك سيتي ضد الفائز من أستون فيلا أو ستيفيايج 

بلاكبيرن ريفرز ضد فورست جرين أو بيرينجهام

ويل سيل ضد ليستر سيتي

شيفيلد وينزداي ضد فيلت وود تاون

الفائز من مباراة بريستول سيتي وسوانزي سيتي ضد الفائز من مباراة شيستفيلد ووست بروميتش

برايتون ضد الفائز من مباراة ليفربول و وولفرهامبتون

فولهام ضد سندرلاند

الفائز من مباراة بوريهام وود وأكرينجتون ستانلي ضد الفائز من مباراة كارديف سيتي و ليدز يونايتد\

يُذكر أن فريق ليفربول تُوج بنسخة الموسم الماضي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.

كاس الاتحاد الانجليزي ليفربول مانشستر سيتى ارسنال تشيلسى

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